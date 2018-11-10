Украинцев в Польше предупредили о провокациях

Сегодня, 06:21

11 ноября некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов

Фото: zhartun.me
Фото: zhartun.me

В Варшаве представители радикальных организаций намерены совершить 11 ноября провокации под видом якобы украинских националистов. Об этом сообщает посольство Украины в Польше на своей странице в Facebook.

"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные группировки намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", – говорится в сообщении.

Дипломаты попросили граждан Украины, жителей и гостей столицы Польши в этот день проявлять особую бдительность и осторожность – прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

"Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь целью сознательное разжигание ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать", – отметили украинские дипломаты.

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Стоит отметить, что польские националистические организации с 2008 года ежегодно 11 ноября устраивают акцию по случаю Дня независимости страны. В этом году мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила проведение марша националистов.

11 ноября 2017 года в Варшаве прошел многотысячный Марш независимости под лозунгом "Мы хотим Бога". Мероприятие организовали националистические и патриотические организации. Участники марша объяснили, что своим присутствием они хотели подчеркнуть свою польскость и приверженность традиционным ценностям.

В ходе марша на центральной улице Смольная произошел инцидент с участием антифашистов или анархистов. Впрочем, тогда их быстро остановила большая группа полиции.

Напомним, в Польше разрушили памятники над могилой украинского священника и его семьи. Вандалы перевернули надгробие с фамилиями умерших и оставили лежать на земле. 

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Местные жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.
Польша, посольство, провокации

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Источник:

"Сегодня"

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