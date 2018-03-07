Украинская морская пехота получила нового командира

Сегодня, 01:45

Новый командующий морской пехотой представлен личному составу

facebook.com/navy.mil.gov.ua
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко представил личному составу гарнизона командующего Командования морской пехоты Юрия Содолю.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ, церемония состоялась во вторник в Николаеве. "В соответствии с планом реформирования ВСУ и ВМС ВСE, согласно требованиям утвержденного президентом Украины Стратегического оборонного бюллетеня Украины на флоте продолжаются меры реформирования. В составе украинских ВМС создан новый орган военного управления – Командование морской пехоты и командующим назначен генерал-майор Юрий Содоля", – отметил Воронченко.

Руководитель вида ВСУ передал в новый орган военного управления Государственный флаг и флаг ВМС ВСУ, которые на время аннексии временно оккупированной территории АР Крым были вывезены из штаба войск береговой обороны украинских ВМС.

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Ранее сообщалось, что в рамках многонациональных учений "Платинум Лайон-2017" (Болгария) украинские морские пехотинцы отработали задачи по наступательной операции и уничтожению опорных пунктов условного противника.

В рамках учений военнослужащие стран-участниц также провели рейдовые действия, патрулирование, расположение на местности, ориентирование, штурм и зачистку населенного пункта.
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"Сегодня"

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