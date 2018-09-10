"Укрзалызныця" собирается повысить тарифы, а Нацбанк ждет транш в 3,5 млн долларов: итоги дня

ОБЩЕСТВО

25 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1519937 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 10 сентября.

Около 40 тысяч украинских студентов в настоящее время учится в Польше и лишь 5-10% из них хотят возвращаться в Украину. Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Полностью укомплектованы в настоящее время все танковые бригады Вооруженных сил и механизированные подразделения украинской армии, на вооружении которых стоят танки, а резерв в любое время готов пополнить возможный некомплект, заявил министр обороны Степан Полторак.

Введение с 2019 года электронной очереди для зачисления в первые классы школ носит рекомендационный характер и школы могут оставлять жеребьевки. Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

В ночь с 9 на 10 сентября хасиды отметили в Умани свой главный праздник. За безопасностью паломников следили 108 спасателей и 24 единицы пожарно-спасательной техники. В местах отправления религиозных обрядов и массового пребывания паломников были установлены 5 специальных стационарных постов.

Занижены почти вдвое текущие нормы потребления газа, установленные Кабинетом министров для населения без счетчиков, по сравнению с фактическим потреблением. Так считает глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко

Поднялся на 24 место паспорт гражданина Украины в рейтинге Global Passport Power Rank 2018. По данным рейтинга, украинский паспорт гарантирует безвизовые поездки в 90 стран. Кроме того, в 41 стране украинец может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран нужно оформлять визу заранее. Первое место в рейтинге занял сингапурский паспорт. Его обладателям открыт безвизовый доступ в 127 стран.

ЭКОНОМИКА

3,48 млрд долл. Национальный банк ожидает получить до конца 2018 года от международных доноров. Из них 2 млрд – очередной транш от Международного валютного фонда. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ.

85,2 млрд грн возмещено налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в течение января-августа текущего года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 9,3%.

19 млн долларов составила чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке 3-7 сентября. НБУ купил 44,6 млн долларов, а продал – 63,6 млн.

Трехкратное повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзализныця" считает экономически обоснованным. В компании утверждают, если сейчас не начать действовать, то в ближайшие 10-15 лет из имеющихся 20 тыс. км железной дороги у нас останется максимум 5 тыс. км. А из имеющихся на сегодня 1900 локомотивов уже через пять лет останется максимум 200 ед.

В 60 млрд долл. Министерство инфраструктуры оценивает стоимость реализации Транспортной стратегии до 2030 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Почти на 5% с 4 сентября выросли тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте. Последнее изменение этих тарифов было 26 мая 2018 года.

35,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур Украина намолотила по состоянию на 7 сентября с площади 10,1 млн га (68% к прогнозу), сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Снизился на 9,6% в годовом выражении экспорт зерна из Украины в 2017-2018 маркетинговом году. Спад произошел впервые за последние пять лет, сообщили агентства "Украгроконсалт". В частности, экспорт пшеницы, который на протяжении прошедших 6 лет неизменно рос, снизился на 2% по сравнению с рекордным показателем прошлого сезона.

Сократилась на 640 млрд долл. с января общая капитализация рынка криптовалют – до 197 млрд долл.

МИР

80% своей валютной выручки экспортеры в Турции будут должны конвертировать в лиру в течение 180 дней с момента получения денег. Требование будет действовать на протяжении шести месяцев.

Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ "из-за возможного шока для населения". Одновременно правительство Беларуси обсуждает с властями России выделение кредита на 1,4 млрд долл. Государственный долг страны на 1 августа составлял 42,1 млрд рублей. Внешний государственный долг вырос до 16,5 млрд долл. Беларусь в 2019 году в целом должна выплатить по внешнему долгу 3,7 млрд долл. и хотела бы рефинансировать половину выплат.

На сумму 267 млрд долл. в год президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров. Помимо этого, американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд.

В Швеции прошли парламентские выборы, по итогам которых был полностью переизбран шведский парламент – 349-местный Риксдаг. Теперь страна получит новое правительство и премьер-министра – его избирают в стенах законодательного органа. Главным итогом выборов стало рекордное усиление влияния Согласно предварительным результатам подсчета голосов, она набрала

17,6% голосов рекордные для себя (почти на 5% выше, чем в 2014-м) получила на парламентских выборах в Швеции ультраправая популистская партия Шведских демократов, резко выступающая против мигрантов. Она заняла третье место. В то же время формальные победители ухудшили свои позиции: правящая партия социал-демократов заняла первое место с 28,4% (самый низкий ее результат за столетие), а Умеренная партия пришла второй с 19,8% (вместо 23,3% в 2014-м).

Впервые оказался прибыльным европейский клубный футбол в 2017 году. Это стало возможно благодаря введению финансового fair play, сообщила УЕФА. Она проанализировала финансы 718 клубов из первых дивизионов национальных чемпионатов в Европе – по итогам 2017 года общая прибыль составила 600 млн евро. Согласно правилам fair play, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем сами зарабатывают.