Умер экс-народный депутат Анатолий Матвиенко

Умер бывший народный депутат, экс-заместитель главы парламентской фракции БПП Анатолий Матвиенко. Об этом в Facebook сообщил нардеп Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной", - написал Княжицкий.

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Напомним, Анатолий Матвиенко был народным депутатом нескольких созывов. В 2004 году он возглавлял Харьковский региональный избирательный штаб Виктора Ющенко. После был председателем Совета министров Крыма, заместителем главы Секретариата президента Украины.

25 декабря 2018 года Анатолий Матвиенко был включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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В последние годы Матвиенко отошел от активной политической деятельности.

Напомним, в октябре 2018 года умер экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов, бывший руководитель николаевской облорганизации ВО "Батькивщина" Роман Забзалюк.

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