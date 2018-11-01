В ГПУ ответили на решение суда оправдать скандального члена совета правосудия Гречковского

ГПУ уверена в своей юридической правоте и тех обвинениях, которые были выдвинуты

Генеральная прокуратура планирует обжаловать приговор по поводу члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского и арбитражного управляющего Минюста Олега Шкляра.

Об этом в комментарии LB.ua сказал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Сразу после того, как Генеральная прокуратура получит полный текст судебного решения по поводу гражданина Гречковского, он (документ – LB.ua) будет изучен и подготовлена апелляционная жалоба. Мы ожидаем, что в течение недели получим это решение. Мы уверены в своей юридической правоте и тех обвинениях, которые были выдвинуты (Гречковскому – Ред.)", - сказал Лысенко.

Ранее коллегия Шевченковского райсуда Киева объявила приговор Гречковскому и Шкляру. Их обоих полностью оправдали.

Гречковскому инкриминировали покушение на мошенничество. Генпрокурор Луценко говорил, что член ВСП требовал 500 тыс. долларов за влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречковский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.

3 октября 2017 года правоохранители сообщили, что направили дело в суд.

Ранее сообщалось, что Высший совет юстиции направил в ГПУ официальное прошение о предоставлении доказательств, свидетельствующих о нарушении Павлом Гречковским присяги члена ВСЮ.

Напомним, ГПУ обнародовала видео по делу подозреваемого в вымогательстве полмиллиона долларов члена ВСЮ.