В Киев едет Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым в Украины

Выступление Хакамады должно состояться 27 февраля в Дворце Спорта

/ Фото: Wikipedia

Российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала выкупить Крым у Украины и так окончить конфликт, легализовав аннексированную территорию в РФ, выступит в Киеве.

Об этом заявили на странице Facebook компании Taryan Group. Рекламировать выступление Хакамады на бизнес-форуме начали еще в конце декабря 2019 года.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта", – говорится в сообщении.

Реклама

Реакция на визит Хакамады не замедлилась: будущий визит Хакамады в Украине прокомментировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Ранее Хакамада заявляла о Крыме: "...чтобы Украина шла спокойно в свою Европу, строила свою демократию. Хорошо, что у нее нет Крыму. Крым бы все время был гирей".

Ранее сообщалось, что Хакамада решила бросить политику и заняться творчеством.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама