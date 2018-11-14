В Киеве из-за снега произошло 300 ДТП, а теплосети модернизируют за 500 млн: главные события 14 ноября

ОБЩЕСТВО

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

294 обращения о ДТП в Киеве поступило сегодня по состоянию на 13 часов на спецлинию "102". Всплеск аварийности связан со снегопадом.

Кабинет министров принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период.

2 млрд грн выделят из нераспределенных конфискованных судом средств по коррупционным делам на программу обеспечения жильем спасателей и полицейских. Такое решение приняло правительство.

1 682 человека заболели корью за минувшую неделю (506 взрослых и 1 176 детей), то есть на 35% больше, чем неделей ранее. С начала года корью заболели 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), а от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей). Лидерами по заболеваемости стали Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Ранее в Минздраве сообщили, что в 2018 году уровень заболеваемости может побить антирекорд 2016 года, когда заболели 42 724 человека.

108 тыс. дорожно-транспортных происшествий зафиксировано за 9 месяцев этого года. При этом 17 319 ДТП были с пострадавшими, погибли за 9 месяцев 2266 человек.

14 новых автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200 и Renault Duster переданы представителям региональных полицейских взрывотехнических подразделений.

62 758 взрывоопасных предметов с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили, в том числе 1218 авиационных бомб. За минувшие три дня пиротехники совершили 64 выезда, во время которых изъяли и уничтожили 563 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб.

Около 500 млн грн Киевская городская государственная администрация планирует выделить в 2019 году на модернизацию теплосетей города, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 8 копеек до 27,84 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 ноября.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева с Caa3 до Caa2 – то есть с близкого к дефолту с небольшим шансом возврата средств до крайне спекулятивного. Прогноз по рейтингу остается "позитивным".

464,45 млн грн и 20,74 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов 13 ноября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа. Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84 дня под 19% годовых, 140 дней под 18,5%, 294 дня под 18,5%, 539 дней под 18,5%. Средства в долларах привлечены на 343 дня под 7,22% годовых, на 701 день под 7,5%.

65,1 млн тонн украинские аграрии намолотили по состоянию на 13 ноября с площади 14,1 млн га (95%) при урожайности 46,1 ц/га.

156,6 млрд грн таможенных платежей перечислено в государственный бюджет за время реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей (с 21 июня по 12 ноября 2018). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года фактические поступления выросли на 28,5 млрд грн.

Приняла 62 решения Государственная фискальная служба за январь-октябрь о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на общую сумму 5,1 млн евро и 1,2 млн долларов. Всего по состоянию на 1 ноября подано 147 заявлений о предоставлении рассрочки. Рассмотрено 142 заявления, из которых по 50 дан отказ из-за несоблюдения обязательных требований, в частности из-за наличия налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта. Отозвано плательщиками 30 заявлений. На рассмотрении в таможнях находятся еще 5 заявлений.

МИР

Не менее 50 человек уже стали жертвами лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния. Реальное число погибших может оказаться еще выше, поскольку десятки человек числятся пропавшими без вести. Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихию пока не удается: местные власти предположили, что на тушение огня может потребоваться три недели.

Европе необходимо двигаться в направлении создания европейской армии

об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европарламенте. "Времена, когда мы полагались на других, прошли, – подчеркнула она. – Мы должны думать о том, что однажды будет создана настоящая европейская армия". Меркель отметила, эта формирование европейской армии не противоречит интересам НАТО, а наоборот – может стать хорошим дополнением. Неделей ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна быть способна защитить себя от России самостоятельно, без помощи США, и для этого нужна единая европейская армия.

Увеличился на 1,6% в прошлом году и достиг рекорда объем выбросов углекислого газа в мире, несмотря на все усилия по охране окружающей среды. Об этом сообщается в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook 2018. Ожидается, что в текущем году данная тенденция сохранится. Это обусловлено повышением глобального спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, к 2040 году вдвое превысит нынешний уровень – в основном за счет увеличения потребления в быстрорастущих экономиках стран Азии.

К 2050 году Испания должна полностью перейти на обеспечение электроэнергией из возобновляемых источников. Правительство страны изложило свои планы на 2030 и 2050 годы. Главная цель: перейти на 70% обеспечения электроэнергией из возобновляемых источников к 2030 году. К 2050 году Испания планирует получать из возобновляемых источников (ветра, солнечной энергетики и гидроэнергетики) всю электроэнергию. В 2016 год Испания получала 23% электроэнергии из возобновляемых источников. На втором месте – атомная энергетика (20%).

Продан за 50,3 млн долл. редкий розовый бриллиант 18,96 карат на торгах аукционного дома Christie's в Женеве, т.е. за 2,6 млн долл. за один карат. Это стало мировым рекордом, что касается продажи розовых бриллиантов. Бриллиант ранее принадлежал семье Оппенгеймеров, которые основали золотодобывающую корпорацию Anglo American. Алмаз в был обнаружен в одной из шахт в Южной Африке 100 лет назад. Его огранку произвели в 1920-х годах, и с тех пор он не претерпел изменений.