ФОТОФАКТ. В киевском ресторане заметили Порошенко с семьей
Фотографии президента, который с семьей отдыхает в ресторане, попали в соцсети
Президент Украины Петр Порошенко ужинал с семьей в киевском ресторане – об этом на своей странице в Facebook сообщил политический аналитик Ярослав Макитра, обнародовав фотографии главы государства.
"Ужинаем с друзьями и здесь такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан "Manu", – написал Макитра.
На фото, которые сделал Макитра, виден президент в компании жены, двух дочерей и сына.
Как пишет "Украинская правда", в ресторане подтвердили, что у них ужинал Порошенко, но назвать дату его визита в заведение не смогли.
"Действительно был у нас господин президент", – рассказала изданию официант Ирина.
На просьбу уточнить, когда именно ужинал у них президент, она ответила: "Недавно, скажем так. Больше сказать не могу".
Напомним, в 2017 году в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Петр Порошенко заглянул в Pizza Veterano в Днепре и пообщался с коллективом пиццерии. Где еще в 2017 году "застукали" президента Украины – читайте и смотрите в материале "Сегодня".
Фото: пресс-служба президента Украины
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