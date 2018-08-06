ФОТОФАКТ. В киевском ресторане заметили Порошенко с семьей

Сегодня, 17:50

Фотографии президента, который с семьей отдыхает в ресторане, попали в соцсети

Фото: facebook.com/yaroslav.makitra
Фото: facebook.com/yaroslav.makitra

Президент Украины Петр Порошенко ужинал с семьей в киевском ресторане – об этом на своей странице в Facebook сообщил политический аналитик Ярослав Макитра, обнародовав фотографии главы государства.

"Ужинаем с друзьями и здесь такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан "Manu", – написал Макитра.

На фото, которые сделал Макитра, виден президент в компании жены, двух дочерей и сына.

0_61

Как пишет "Украинская правда", в ресторане подтвердили, что у них ужинал Порошенко, но назвать дату его визита в заведение не смогли.

"Действительно был у нас господин президент", – рассказала изданию официант Ирина.

На просьбу уточнить, когда именно ужинал у них президент, она ответила: "Недавно, скажем так. Больше сказать не могу".

Напомним, в 2017 году в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Петр Порошенко заглянул в Pizza Veterano в Днепре и пообщался с коллективом пиццерии. Где еще в 2017 году "застукали" президента Украины – читайте и смотрите в материале "Сегодня".

01_177Фото: пресс-служба президента Украины
фото, президент, ресторан, Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В киевском ресторане заметили Порошенко с семьей". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Свадьба. Фото: pixabay

Парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире

Сегодня, 14:01

Британец отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть "смешную" фотографию с церемонии

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, как Украина будет двигаться в НАТО

Сегодня, 16:09

Украина продолжит политическую и єкономическую модернизацию
Загрузка...

Транспорт

Фото: Pixabay

Украину признали одной лучших стран по логистике в регионе - Порошенко

Сегодня, 10:29

На постсоветском пространстве Украина стала третьей после Эстонии и Литвы

Fun

Джефф Безос. Фото: instagram.com/jeffbezos

Что случилось с самым богатым человеком в мире: появились фото

Сегодня, 09:31

Богач попал в неприятную историю из-за своего "спорного" стиля
Загрузка...