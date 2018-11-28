В НАТО напомнили Украине о главном условии вступления в альянс

Сегодня, 16:21

Советники НАТО готовы помогать украинской власти в разработке важных документов, в частности, в сферах безопасности и обороны, разведки, управления гостайнами

Александр Винников. Фото из открытых источников
Александр Винников. Фото из открытых источников

Украина должна следовать курсу реформ, несмотря на очередные выборы президента и парламента в 2019 году, если хочет стать частью Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"Принятие закона "О национальной безопасности " этим летом было воспринято нами как важный шаг вперед. Несмотря на то, что уже в следующем году будут выборы очень важно, чтобы Украина оставалась на этом курсе внедрения реформ", - сказал Винников на презентации 19-го выпуска сборника "Украина дипломатическая" в среду в Киеве.

По его словам, советники НАТО готовы помогать украинской власти в разработке важных документов, в частности, в сферах безопасности и обороны, разведки, управления гостайнами.

"Все они важны, если Украина хочет выполнить свою цель – присоединиться к НАТО", - подчеркнул Винников.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

"Нет никаких сомнений, потому что мы видели в Черногории, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны начинают искать пути присоединения к НАТО", – заявила Хатчинсон.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал скорое проведение референдумов о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе.
НАТО, Украина, реформы, винников

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Источник:

Интерфакс-Украина

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