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В НАТО рассказали, чего ждут от Украины

21 мая, 13:48

Североатлантический альянс призывает Киев продолжить реформу сектора безопасности

Фото: Facebook

В Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во вторник в Киеве.

"Боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, устанавливайте общественный контроль за ним – и результат будет. Украина заслуживает этого", – сказал Альваргонсалес на торжественном мероприятии по случаю празднования 70-летия НАТО на Европейской площади.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

"Реформа СБУ была подчеркнута как ключевой приоритет как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", – сказала она.

Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

По ее словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. 


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Тег НАТО, СБУ, Зеленский

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