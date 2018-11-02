В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уверены, что единственный способ закончить войну на Донбассе – это выполнение минских соглашений, так как альтернативы им и другим инструментам нет. Об этом заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Он также дал понять, что наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе нужно обеспечить безопасность, в том числе и техническим средствам, которыми они пользуются. Судя по всему он намекал на исчезнувший беспилотник.

"Пришли к согласию, что нет альтернативы полной реализации Минских соглашений. Нет и другого инструмента для урегулирования украинского кризиса. Важно укреплять и защищать все инструменты, которые доступны ОБСЕ в этом регионе, в том числе деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Должны сделать все возможное, чтобы защитить сотрудников СММ, а также все технические инструменты, которыми располагает миссия", – добавил Гремингер.

Как сообщалось, в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что беспилотник мог быть сбит российской ПВО, что привело к его падению.

Напомним, вчера после переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко также назвал единственный способ для урегулирования конфликта на Донбассе. по его словам, разрешить тяжелую ситуацию на оккупированных территориях можно с помощью законных выборов по украинским законам.