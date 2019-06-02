В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей
В честь праздника все работники пришли на работу с детьми
В открытом офисе "Европейской солидарности" отмечали день защиты детей.
В честь праздника все работники пришли на работу с детьми. Для них провели экскурсию, а после – дети пообщалась с пятым президентом Петром Порошенко. Вместе с ним раскрасили большую карту Европы. Порошенко подчеркнул – именно ради детей, их благосостояния и безопасности будет бороться за вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Нужно помнить, что это не просто веселый праздник для самих деток, а и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.
Накануне украинские знаменитости делились в социальных сетях фотографиями своих наследников и писали теплые слова. Смотрите трогательные фото представителей шоу-бизнеса с детьми в подборке Сегодня. Lifestyle.
Ранее мы рассказывали, что подарить детям: лучшие идеи для праздника.
Также мы писали, что День матери отмечается в Украине во второе воскресенье мая. Также летом чествуется еще один семейный праздник – День отца.
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