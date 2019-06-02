В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей

В честь праздника все работники пришли на работу с детьми

В открытом офисе "Европейской солидарности" отмечали день защиты детей.

В честь праздника все работники пришли на работу с детьми. Для них провели экскурсию, а после – дети пообщалась с пятым президентом Петром Порошенко. Вместе с ним раскрасили большую карту Европы. Порошенко подчеркнул – именно ради детей, их благосостояния и безопасности будет бороться за вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Нужно помнить, что это не просто веселый праздник для самих деток, а и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.

Накануне украинские знаменитости делились в социальных сетях фотографиями своих наследников и писали теплые слова. Смотрите трогательные фото представителей шоу-бизнеса с детьми в подборке Сегодня. Lifestyle.

Ранее мы рассказывали, что подарить детям: лучшие идеи для праздника.

Также мы писали, что День матери отмечается в Украине во второе воскресенье мая. Также летом чествуется еще один семейный праздник – День отца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"