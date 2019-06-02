Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей

2 июня, 00:44

В честь праздника все работники пришли на работу с детьми


В открытом офисе "Европейской солидарности" отмечали день защиты детей.

В честь праздника все работники пришли на работу с детьми. Для них провели экскурсию, а после – дети пообщалась с пятым президентом Петром Порошенко. Вместе с ним раскрасили большую карту Европы. Порошенко подчеркнул – именно ради детей, их благосостояния и безопасности будет бороться за вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Нужно помнить, что это не просто веселый праздник для самих деток, а и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.

Накануне украинские знаменитости делились в социальных сетях фотографиями своих наследников и писали теплые слова. Смотрите трогательные фото представителей шоу-бизнеса с детьми в подборке Сегодня. Lifestyle.

Ранее мы рассказывали, что подарить детям: лучшие идеи для праздника.

Также мы писали, что День матери отмечается в Украине во второе воскресенье мая. Также летом чествуется еще один семейный праздник – День отца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Порошенко, праздник, день защиты детей, Европейская солидарность

Вы сейчас просматриваете новость " В офисе "Европейской солидарности" отметили день защиты детей". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко объяснил, почему решил остаться в политике

31 мая, 17:25

Бывший президент поделился планами на будущее и рассказал и сравнил название своей новой партии с ЕС

В МИД Польши заявили, что у Зеленского и Порошенко "аналогичная политика"

31 мая, 16:09

В МИД Польши уверенны в проевропейской политике Зеленского

Порошенко: Пока Путин в России уже четвертый срок, в Украине сменилось четыре власти

31 мая, 15:18

Бывший президент объяснил разницу между демократий в Украине и России

Порошенко избран главой партии "Европейская солидарность"

31 мая, 14:55

Экс-президент Украины только недавно решил сменить название своей политической силы и обновить ее состав

Волкер объяснил, почему США не поддержали Порошенко на выборах

31 мая, 09:31

Также дипломат указал на проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе

Порошенко передал отсуженные у BBC деньги армии

30 мая, 20:26

Две волонтерских организации получат по 875 тыс. грн

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

5 самых полезных фруктов для сердца

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Как желатин спасает наши суставы

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

У Зеленского хотят повысить налоги, которые снизили при Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь