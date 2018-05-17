В переговорах по Донбассу США не нужен "нормандский формат": Волкер прояснил ситуацию

Американцы хотят общаться с Россией на более стратегическом уровне по урегулированию конфликта на Донбассе, отметил дипломат

Формальное присоединения США к "нормандскому формату" вряд ли существенно повлияет на переговорный процесс по Донбассу, так как американцы и так активно участвуют в урегулировании украинского кризиса и общаются со всеми участниками этого процесса.

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он объяснил, почему американцам не обязательно разбавлять собой "нормандскую четверку"

"В Минский процесс, конечно, входят Украина, Россия и ОБСЕ. "Нормандский формат" – это Франция, Германия, Украина и Россия. Мы говорим со всеми, у нас постоянный диалог с Украиной, очень часто говорим с Великобританией, Канадой, Швецией и, конечно, с Францией и Германией, как партнерами в "нормандской формате" и мы ведем диалог с русскими. Поэтому я не думаю, что формальное участие в "нормандском процессе" многое не изменит для нас, или для них", – сказал Волкер.

Американский дипломат отметил, что США хотели бы общаться с Россией на более стратегическом уровне, но пока это безуспешно.

"Мы хотели бы общаться о более широком прекращения конфликта, выводе войск, установлении мира и полного выполнения "Минска". Это – вызов высшего порядка, ведь конечной целью является мир и безопасность людей, которые здесь есть и это станет возможным, когда территория будет полностью возвращена Украине. Нужно, чтобы Россия приняла основополагающее решение прекратить конфликт и если мы этого достигнем, мы, думаю, сможем достичь огромного прогресса", – отметил представитель Госдепа США.

Волкер также подчеркнул, что если Украина и другие участники переговоров попросят США о вхождении в "нормандский формат", то Вашингтон рассмотрит этот вопрос.

"Что касается добавления США к "нормандскому формату", считаю, это должно быть согласовано с партнерами по "нормандскому формату", включая Францию и Германию о том, что это полезно, но я не считаю, что США должны продвигать себя на эту роль. Мы прекрасно общаемся даже без статуса формального партнера", – добавил американский дипломат.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал вариант привлечения США в "нормандский формат". Он высказался в том же духе, что и Волкер. Министр считает, что привлечение США к "нормандскому формату" не столь важно, так как американцы и так принимают активное участие в урегулировании конфликта на Донбассе.