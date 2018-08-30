В Раде опустили трехтонную люстру для ремонта

Сегодня, 21:22

 Люстру опустили и положили на депутатские столы

twitter.com/verkhovna_rada
twitter.com/verkhovna_rada

В сессионном зале Верховной Рады идет подготовка к началу новой сессии. В частности, в четверг, 30 августа, ремонтировали огромную трехтонную люстру.  Об этом сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

На опубликованном фото видно, как люстру опустили и положили на депутатские столы.

"Сессионный зал Рады 8 созыва готовят к началу новой сессии. Именно так сейчас ремонтируют и обслуживают люстру, которая до 4 метров в диаметре и весит почти 3 тонны", - отметили в ВР.

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Напомним, что работы по ремонту купола Верховной Рады идут круглосуточно.  Сотрудники фирмы работали в три смены по 20 человек. В целом, в реконструкции задействовано около 100 специалистов – разработчики проекта, экономисты, деревообработчики и другие.

Как оказалось, реконструкцию планировали провести еще в 2013 году, но ее пришлось отложить. В итоге, проектно-сметную документацию разработали в 2017-м. Кроме самого купола, в порядок приводят наружные лестницы на нем и знаменитый шпиль.

Позже, в мае-июне этого года, на открытых торгах выбрали подрядчика. Стоимость контракта составила чуть больше 7 млн грн. Ремонт должны завершить до 10 декабря 2018 года, но основные работы планируют закончить к началу пленарных заседаний – полностью заменить стекло и покрасить металлические конструкции.
Рада, ремонт, зал, люстра

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"Сегодня"

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