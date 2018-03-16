В Раде прошел час вопросов к Правительству: о чем говорили

Сегодня, 23:04

Немногим более десяти вопросов за час успели задать депутаты министрам


Отремонтировать дороги, пересчитать пенсии и не закрывать профтехучилища. Эти темы обсуждали сегодня в Верховной Раде. Там на вопросы депутатов отвечали члены правительства. Нардепы в очередной раз предъявили претензии руководителю Минздрава Ульяне Супрун.

Трудовой стаж одинаков, а пенсии пересчитали по-разному. Почему? Нардепы спрашивают у министра соцполитики. Андрей Рева отвечает, в правительстве о такой несправедливости знают. Обещает, исправят.

Но большинство вопросов у нардепов к премьер-министру. Говорят о состоянии дорог. Вспомнили несколько проблемных украинских трасс.

К часу правительства в парламенте сегодня повышенный интерес. На заседании депутатов зарегистрировалось больше, чем иногда в день голосований. Радикальная партия снова настаивает на отставке министра здравоохранения.

"Я утверждаю, что решение правительства о назначении Ульяны Супрун министром здравоохранения является незаконным. Супрун не вышла из американского гражданства, получив украинское гражданство, кроме того деятельность Супрун в должности министра здравоохранения привела к тому, что мы имеем эпидемии массовые, первые места в мире Украина занимает. Требую от вас отменить решение правительства о назначении Супрун на министра здравоохранения", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Немногим более десяти вопросов за час успели задать депутаты министрам. Узнали, что Кабмин планирует миллиард гривен выделить на модернизацию шахт, чтобы страна не закупала импортное топливо. И развеяли министры слухи о массовом закрытии
видео, Верховная Рада, правительство

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"Сегодня"

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