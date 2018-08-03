В Раде разрабатывают законопроект о разминировании Донбасса

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады при поддержке посольств США, Великобритании и стран Европейского Союза в Украине готовит проекта закона о внедрении правовых основ противоминной деятельности, сообщил народный депутат, секретарь комитета Иван Винник.

По словам Винника, целью разработки проекта закона о противоминной деятельности является внедрение на законодательном уровне прозрачных и конкурентных процедур использования средств международной финансовой помощи, которая предоставляется государству на проведение разминирования загрязненных территорий.

Проектом закона будут определены несколько видов разминирования: гуманитарное, оперативное и военное. Соответствующим образом будут разграничены полномочия органов государственной власти, которые будут осуществлять разминирование и порядок финансирования этих работ.

"Будут введены конкурентные и прозрачные процедуры по направлениям финансирования субъектов, в частности в системе проведения гуманитарного разминирования на территориях, пострадавших от действий государства-агрессора, а также загрязненные опасными боеприпасами вследствие пожаров на военных складах и арсеналах. Эти территории немалые – сейчас речь идет о десятках тысяч гектаров, которые должны быть надлежащим образом разминированы за счет средств государств-доноров и средств государственного бюджета", – рассказал нардеп.

По структуре проекта закона, которую Винник представил рабочей группе, подразделения Министерства обороны будут осуществлять мероприятия военного разминирования.

Оперативное разминирование будут осуществлять подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а гуманитарное разминирование будет администрироваться центральными органами исполнительной власти, к которым будут привлекать подразделения Минобороны, ГСЧС или частные структуры на конкурентной основе через соответствующие тендерные процедуры.

"На следующей неделе мы ожидаем предложений и замечаний к представленной концепции субъектов процесса. Если существенных замечаний не будет, то на базе предложенной схемы мы перейдем к написанию текстовой части законопроекта, которая будет отдельным предметом согласования всех заинтересованных сторон", – сообщил парламентарий.

Напомним, в апреле, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина — в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.