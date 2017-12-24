В России заявляют о якобы попросившем статус беженца украинском военном

Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности, заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", – заявили в Генштабе.

Ранее в России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

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Сообщалось, что, якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.

Ранее гражданин Беларуси, который воевал в зоне боевых действий на стороне Украины и не смог получить обещанный украинский паспорт, получил статус беженца в Польше. Рустам Док, который в Беларуси изучал в университете информатику, поехал защищать Украину на Донбассе еще в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер получил статус беженца в Украине. "Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суды с Миграционной службой продолжались почти 3 года... Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту", – написал Анисифоров.