В России заявляют о якобы попросившем статус беженца украинском военном

Вчера, 23:32

В Генштабе опровергли заявления РФ о сбежавшем военном

Украинские военные. Фото: zn.ua
Украинские военные. Фото: zn.ua

Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности, заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", – заявили в Генштабе.

Ранее в России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

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Сообщалось, что, якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.

Ранее гражданин Беларуси, который воевал в зоне боевых действий на стороне Украины и не смог получить обещанный украинский паспорт, получил статус беженца в Польше. Рустам Док, который в Беларуси изучал в университете информатику, поехал защищать Украину на Донбассе еще в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер получил статус беженца в Украине"Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суды с Миграционной службой продолжались почти 3 года... Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту", – написал Анисифоров.
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Источник:

"Сегодня"

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