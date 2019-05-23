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В сети пропал доступ к Facebook-странице Администрации президента

23 мая, 08:05

Страница не открывается из-за "закрытого" контента

Фото: president.gov.ua

В ночь на 23 мая страница Администрации президента Украины Владимира Зеленского на Facebook стала недоступной – при входе на нее появляется надпись "К сожалению, этот контент сейчас недоступен".

Подобная ситуация сохраняется до сих пор – по состоянию на 8 часов утра 23 мая.

В сообщении указывается, что вероятной причиной отсутствия доступа к странице является истечение срока действия ссылки, по которой вы перешли, или то, что "вы не входите в аудиторию для просмотра данной страницы".

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Тег Зеленский, facebook, доступ, администрация, администрация президента

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