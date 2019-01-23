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В Сирии готовят провокацию против Украины

Сегодня, 00:47

На территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине

В Сирии готовят провокацию против Украины Политика На территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине

В отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине. На самом же деле маркировки и надписи на контейнерах в Украине не используются.

Об этом в Facebook сообщил нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду эти емкости напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно, ртути).

При этом, по словам Тымчука, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры были изготовлены в кустарных условиях, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.

"В связи с этим, мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, которые принимают участие в конфликте, неустановленными лицами может готовиться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства", – отметил нардеп.

Отметим, президентские выборы в Украине через несколько месяцев, но уже сейчас Москва полным ходом продвигает "своих" кандидатов. В Украине не раз заявляли, что знают о планах Кремля и даже о том, как российские спецслужбы собираются действовать. В свою очередь эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России.

Ранее в СБУ рассказали о планах Путина организовать "управляемый хаос" в Украине. Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко объяснил, что Кремль пойдет по двум направлениям – разжигание межконфессиональной розни и давление на украинскую власть "руками украинцев". Украину могут захлестнуть акции протеста, если не помешать российским спецслужбам.

Сирия, провокации, Тымчук, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Сегодня

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