В Сирии готовят провокацию против Украины
На территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине
В отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине. На самом же деле маркировки и надписи на контейнерах в Украине не используются.
Об этом в Facebook сообщил нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду эти емкости напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно, ртути).
При этом, по словам Тымчука, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры были изготовлены в кустарных условиях, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.
"В связи с этим, мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, которые принимают участие в конфликте, неустановленными лицами может готовиться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства", – отметил нардеп.
Отметим, президентские выборы в Украине через несколько месяцев, но уже сейчас Москва полным ходом продвигает "своих" кандидатов. В Украине не раз заявляли, что знают о планах Кремля и даже о том, как российские спецслужбы собираются действовать. В свою очередь эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России.
Ранее в СБУ рассказали о планах Путина организовать "управляемый хаос" в Украине. Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко объяснил, что Кремль пойдет по двум направлениям – разжигание межконфессиональной розни и давление на украинскую власть "руками украинцев". Украину могут захлестнуть акции протеста, если не помешать российским спецслужбам.
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