В УГО рассказали, как долго будут охранять Порошенко за государственный счет

В законодательстве на сей счет имеется вполне однозначное трактование, говорят в УГО

/ Фото: Сегодня

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Управление государственной охраны продолжает охранять пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко, как и других бывших глав государства: первого – Леонида Кравчука (1991-1994), второго – Леонида Кучму (1994-2005), третьего – Виктора Ющенко (2005-2010).

"По закону, каждый президент Украины обеспечивается государственной охраной пожизненно. Исключение есть, только в одном случае, если он был отстранен от должности через импичмент. Президента Украины Петра Порошенко – мы охраняем пожизненно", – пояснили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины сайту "Сегодня".

Там добавляют, что, например, генерального прокурора Украины они охраняют год, после того как он перестает быть генеральным прокурором. Тоже касается и главы Конституционного суда и всех других должностных лиц, которые охраняются управлением по закону.

Напомним, 18 июня 2015 вступил в силу закон, которым сбежавший из Украины Виктор Янукович были лишен пожизненного звания президента . Он остался без президентской пенсии и льгот, в том числе – охраны и возможности жить на госдачах.

Поскольку ряд экспертов считали документ антиконституционным, в октябре 2016 Конституционный суд Украины рассматривал, законно ли Януковича лишили звания президента .

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