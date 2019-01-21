В Украине хотят запретить гражданским носить военную форму: в Раде пугают штрафами

Штрафовать хотят еще и за надругательство над памятниками воинам АТО

В Украине хотят запретить гражданским носить военную форму: в Раде пугают штрафами 2019-01-21T18:20:53+02:00 Политика Штрафовать хотят еще и за надругательство над памятниками воинам АТО

В военной форме попрошайничают, выходят на митинги, участвуют в рейдерских захватах. Верховная Рада может запретить гражданским носить камуфляж. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов.

Часто люди, которые ее одевают, не имеют никакого отношения к армии. И своими действиями порочат честь мундиров, жалуются сами военные. Ранее военные имели разве что моральное право защищать честь мундира. Теперь запрет носить форму всем желающим предлагают закрепить законодательно. Проект документа лежит в Верховной Раде.

"Моральное осуждение для определенных преступников или мошенников – он почти не является тем элементом воспитания, на который мы, как общество, рассчитываем. Поэтому государство должно включить рычаги влияния на незаконопослушных граждан для того, чтобы побудить других не совершать подобных действий", – объяснил нардеп Андрей Тетерук.

Побуждать к законопослушности будут гривной. Штраф за форму для тех, кто ее не имеет права носить, от 2,5 тысяч гривен до 3,4 тысячи. За повторное нарушение – вдвое больше. Выполнение закона возложат на полицию.

Любителям стиля милитари или военной формы можно не волноваться. Вопросы у правоохранителей возникнут, если на ней появятся знаки различия.

Кроме формы, законопроект 9217 увеличивает наказание за подделку ордена, медали и другие знаки отличия, а также за их ношение без права на это. За такое нарушение оштрафуют на 1,7-3,4 тыс. грн.

Еще депутаты предлагают ввести ответственность за надругательство над могилами и памятниками участников АТО и революции достоинства. За это могут приговорить к трем годам тюрьмы.

А тем временем ВСУ начали выдавать новые куртки по модели импортных образцов.

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