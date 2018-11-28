В Украине начало действовать военное положение: итоги дня

ОБЩЕСТВО

5 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Военное положение начало действовать сегодня, 28 ноября, был опубликован Закон о введении военного положения. С этого момента он и соответствующий Указ Президента вступили в силу.

2,3 млрд грн составила с начала действия программы в 2014 г. и до сегодня сумма госкомпенсаций по "теплым кредитам". Кроме этого, в регионах дополнительно введено 167 местных программ софинансирования на 150 млн грн.

Передал в постоянное пользование Кабинет министров представительству Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве.

Кабинет министров отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. Ранее Минюст по жалобе Кременецко-Почаевского заповедника отменил как незаконную передачу комплекса сооружений Почаевской лавры в аренду УПЦ Московского патриархата.

150 иностранных граждан и лиц без гражданства не смогли попасть в Украину за минувшие сутки, в том числе 80 граждан Российской Федерации, сообщили в Государственной пограничной службе.

74,3 млн грн выделят на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – депутаты Киевского городского совета согласовали утверждение городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия г. Киева на 2019-2021 годы".

58% опрошенных украинцев смотрят ТВ ежедневно – наиболее распространенным видом досуга украинцев является просмотр телепередач. На втором и третьем местах по популярности – чтение СМИ, в том числе интернет-СМИ, и активность в социальных сетях (соответственно 31% и 30% делают это ежедневно). Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Ukrainian reading publishing data 2018"

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 16 копеек до 28,27 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 ноября.

Уменьшился до 16,414 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 ноября. За последние сутки в ПХГ Украины газ не закачивался, а отобрано их них 61,15 млн куб. м.

О выделении 84,8 млн евро на проекты технической и финансовой помощи подписали межправительственное соглашение представители правительств Украины и Германии Из этой суммы 63,6 млн евро будут направлены на проекты финансового сотрудничества (кредиты), 21,2 млн евро – на проекты технического сотрудничества (гранты).

На 48,143 млн грн Министерство финансов 27 ноября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Размещены бумаги со сроком обращения 70 дней под 19% годовых, со сроком обращения 168 дней – под 18,5%.

3 декабря Украине предстоит выплата Международному валютному фонду около 150 млн долл. по программе stand by от 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода с рынка "ВТБ банка" путем введения временной администрации сроком на один месяц – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.

С дефицитом на уровне 6,167 млрд грн выполнен государственный бюджет за январь-октябрь против 1,401 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года. По данным Госказначейства, сводный бюджет за 10 месяцев выполнен с профицитом на уровне 14,425 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее.

МИР

Европейская комиссия осудила действия РФ в регионе Азовского моря. "Задержание украинских судов, несколько раненых – такое развитие недопустимо, и мы ожидаем, чтобы Россия немедленно освободила эти корабли и людей и оказала медицинскую помощь раненым, – сказал зампред ЕК Валдис Домбровскис. – Международное право обязывает Российскую Федерацию предоставить свободный проход всем судам, и мы ждем, чтобы Россия освободила корабли, находящиеся в этом проливе. Мы не желаем признавать незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем ее действия в отношении Украины".

Вселенский патриархат принял решение о роспуске архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе, отменив патриарший томос 1999 года. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. Основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.

Рост глобального ВВП замедлится в 2019 году из-за снижения темпов роста в крупнейших экономиках мира, прогнозируют аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Совокупный ВВП стран мира в 2019 году вырастет на 2%, ожидают эксперты. В 2018 году прогнозируется рост на 3,3%. Средняя инфляция в мире в следующем году составит 2,8%, как и в текущем году. Экономический рост в США замедлится до 2,7% с ожидаемых 2,9% в 2018 году, поскольку эффект от налоговых стимулов достигнет пика и начнет снижаться. В еврозоне аналитики прогнозируют снижение темпов роста до 1,8% с 2%. В Китае ожидают сокращение темпов роста до 6,2% с 6,6%, в Индии – до 7,2% с 7,4%, в Японии – до 1% с 1,3%, в Канаде – до 2,1% с 2,3%. Ускорение роста ожидается в Великобритании (до 1,5% с 1,2%) и в Бразилии (до 2,3% с 1,8%).

Вложили 3,9 млрд долл. авиакомпании и аэропорты мира в общей сложности в обеспечение кибербезопасности в 2018 году, однако сохраняются трудности с внедрением конкретных мер предотвращения киберпреступлений, говорится в исследовании компании SITA. В среднем авиакомпании увеличили долю затрат на эти цели с 7% общего бюджета на ИТ в 2017 году до 9% в 2018 году, а аэропорты – с 10% до 12%.

С 25 февраля 2019 года запретят в Лондоне рекламировать фастфуд в общественном транспорте. Кроме того, такая реклама будет запрещена на подконтрольных Транспортному управлению Лондона дорогах (включая дорожные развязки и автобусные остановки), в такси и арендованных автомобилях с водителем, на речном общественном транспорте, трамваях, подъемнике Emirates Air Line и автовокзале Victoria. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что пытается таким образом решить проблему детского ожирения, которую он назвал "бомбой замедленного действия".