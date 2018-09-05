В Украине отметят Акт объединения УНР и ЗУНР: Рада приняла решение

Верховная Рада приняла постановление отметить на государственном уровне 100-летие провозглашения Акта объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

Отмечается, что 22 января 2019 года будет ровно 100 лет со дня провозглашения Акта. Депутаты согласились, что Украина должна торжественно отметить это событие, и рекомендовали главе государства объявить в Украине 2019 год годом Соборности Украины.

Согласно постановлению, в течение двух недель Кабинет министров должен образовать организационный комитет по проведению торжеств и мероприятий. Планируется организовать и провести во всех регионах Украины Всеукраинскую эстафету единения, начав ее 1 декабря 2018 в городе Фастове Киевской области, завершив 22 января 2019 в городе Киеве на Софийской площади с участием представителей всех областей Украины и Крыма.

Отметим, что 22 января Украина празднует День Соборности. История праздника связана с принятием важнейшего государственного документа 100 лет назад. 9 января 1918 года на бывших землях Российской империи была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). Как заявлял президент Украины Петр Порошенко, Россия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну. Он рассказал, как действовали россияне против украинцев в начале прошлого века.

А вот спустя год, 22 января 1919 года, свершилось объединение УНР и ЗУНР – в Киеве на Софийской площади был провозглашен универсал, которым две республики объединились в соборную Украину.