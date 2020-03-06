В Украине планируют восстановить санитарно-эпидемиологическую службу

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что реформа должна иметь поддержку пациентов и медиков

Национальную службу здоровья не ликвидируют.

Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"НСЗУ – это прототип страховой медицины", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Также Минздрав планирует восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы(СЭС – Ред.).

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"Мое задание сделать вертикаль СЭС, чтобы противостоять эпидемиям", – сказал он.

Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения должна иметь поддержку пациентов и медиков.

"Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу", – сказал он.

Но не подтвердил отмену второго этапа реформирования системы здравоохранения – реформу вторичной стационарной медпомощи, которая должна начаться 1 апреля.

Напомним, что Верховная Рада в 2017 году поддержала законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансированияпредусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом".

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины, которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Реформа первичной медпомощи началась в 2018 году. В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи. С 1 апреля 2020 года изменения финансирования должны были начаться на уровне стационарной медпомощи по всей стране.

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