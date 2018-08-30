Вадим Новинский: Наступление нового политического сезона всегда вселяет надежды

Всегда хочется верить в то, что именно в новом политическом сезоне к политикам вернется если не мудрость, то хотя бы банальный инстинкт самосохранения: ведь количество допущенных ранее ошибок, просчетов и даже откровенных преступлений ведется на сотни и тысячи, а терпение народа не безгранично, считает политик.

Новый политический сезон всегда открывает возможность для того, чтобы начать многое с чистого листа. Нынешний год – особенный. Новый политический сезон ознаменуется в первую очередь стартом президентской кампании.

До выборов остается чуть больше, чем полгода, и страна уже живет в подготовке к выборам. А это значит, что градус популизма будет особенно завышен, политические провокации станут нормой, власть будет хвататься за любую соломинку, лишь бы удержаться на плаву, повысить собственные рейтинги, а также "утопить" рейтинги оппонентов. Это будет время волков, рядящихся в овечьи шкуры, время обещаний и взаимных обвинений, время завышенных надежд и ожиданий.

Мир для Украины

Тема мира по-прежнему будет актуальной для Украины. Установившаяся в последние годы троцкистская формула "ни войны, ни мира" не просто изматывает Украины физически и духовно – она порождает огромное количество проблем в стране. Бандитизм на улицах и бандитизм в политике напрямую связаны с латентной войной. Непонимание дальнейших перспектив развития государства, невозможность восстановления разорванных экономических связей – в том числе с теми, кто сегодня считаются врагами, сокращение уровня транзитных возможностей – все это негативно сказывается на экономике и инвестиционном климате Украины. Плюс ко всему война стала надежным прикрытием для тех, кто списывает на боевые действия все свои ошибки, а критиков и недовольных с легкостью записывает в "агенты Путина" и в "Пятую колонну".

Между тем сама тема мира в Украине находится под внешним управлением. От самих украинцев, похоже, мало что зависит – кроме "распила" военного бюджета, ура-патриотической пропаганды, тендеров на закупки и специфического "бизнеса" на войне, приносящего в карманы чиновников миллионы долларов ежемесячно. Остальные вопросы решаются вне компетенции украинского руководства. Мы даже не задумываемся, насколько ужасной и откровенно уродливой является ситуация, при которой будущее мира на Донбассе решают не наши политики, а представители России и США – Владислав Сурков и Курт Волкер. Судьба мира в Украине находится на рассмотрении чиновников иностранных государств!

Фактическое бездействие Нормандской четверки, которая (опять же со слов помощника президента РФ Юрия Ушакова) собирается встретиться в Париже, чтобы очередной раз "договориться договариваться", глухой угол переговоров по введению миротворческой миссии ООН, неспособность Контактной группы в Минске договориться хотя бы об обмене пленными, – все это показывает, насколько далеки мы от реального мира в стране. Для того, чтобы мир наступил, необходимо видеть хотя бы его контуры и очертания.

На примере Балкан

В мае 2018 года по нашей инициативе была проведена большая конференция в Загребе с участием представителей всех балканских государств, переживших ужас войны в недавнем прошлом. Практически все участники сошлись в едином мнении: без прямых переговоров между руководством Украины и самопровозглашенных республик достичь мира будет крайне сложно, практически невозможно. Бывшая премьер-министр Хорватии Ядранка Косор говорила: "Да, у нас была миротворческая миссия ООН, но она не была бы эффективна без прямых переговоров между правительством Хорватии и боевиками из Сербской Краины. У нас не наступил бы мир, если бы мы не стимулировали, а миссия ООН не поддержала широкий спектр контактов между простыми людьми с двух противоборствующих территорий".

К сожалению, украинская власть не готова идти на прямые переговоры с боевиками (мотивируя это тем, что "с той стороны не с кем говорить – там одни марионетки Москвы"). Неподконтрольные территории тоже не спешат выступать с инициативой переговорного процесса с Киевом (за исключением единичных сигналов), – мол, "там не с кем говорить – в Киеве сидят марионетки Вашингтона". А каждое утро информационные ленты пестрят сообщениями о новых убитых и раненных, о новых попытках прорыва в "серой зоне", о новых обстрелах мирных жителей и представителей миссии ОБСЕ.

Украина, так и не обретя свою субъектность за 27 лет независимости, к сожалению, остается заложницей больших геополитических игр и не может самостоятельно решать многие вопросы.

Лето 2018 года в этом плане дало некоторые надежды на то, что большие бури в мировом масштабе улягутся. Но пресловутая "Партия войны" снова перешла в наступление: разговор идет о новых санкциях, о новых геополитических конфигурациях, о новых вызовах.

Кандидаты и их программы

Меня особо беспокоит тот факт, что ни один из кандидатов в Президенты не представил на сегодняшний день ясную и четкую программу достижения мира в стране. Каждый сводит свою программу к обычным популистским лозунгам, обещаниям снизить коммунальные тарифы и повысить зарплаты и пенсии, и как правило не выполняют обещание. Но вот программы достижения мира нет ни у кого – имею в виду реальной, действенной программы. Более того: власть нагнетает новую волну истерии, усугубляя и без того сложные отношения на Востоке страны. Петр Порошенко выступает с идеей внесения изменений в Конституцию (относительно закрепления в тексте Основного Закона стремлений Украины к членству в НАТО и ЕС), которые похоронят надежду на единство страны – особенно учитывая то, как данные вопросы делят граждан Украины.

А ведь мир – это не только прекращение боевых действий на линии размежевания. Мир – это не только восстановление администрации и юрисдикции на неподконтрольной территории. Мир – это в первую очередь обретение взаимного доверия между бывшими врагами, которым предстоит жить в единой стране, в едином законодательном поле, в рамках единого общественного договора. Работают ли наши политики над тем, чтобы возродить это самое доверие? А с Донбассом в будущем как быть? Создается впечатление, что официальный Киев либо мысленно смирился с потерей Донбасса и Крыма (а как же! Никаких электоральных преференций – одни проблемы), либо собирается действовать по принципу "Горе побежденным!". Ни один, ни второй варианты не ведут к миру – только к его имитации.

Новый политический сезон

В этой связи я возлагаю большие надежды на то, что новый политический сезон приведет к активизации и консолидации украинской оппозиции – той оппозиции, которая видит свой политический базис на Юге и Востоке Украины, а также апеллирует к наиболее здравомыслящим гражданам во всей стране. Именно украинская оппозиция последовательно на протяжении всех четырех лет говорит о необходимости достижения мира и необходимости компромиссов на основе Минских соглашений. Именно оппозиция говорит о необходимости смены курса страны в экономическом плане – стимулирование новой индустриализации, создание благоприятного инвестиционного климата, борьба с рейдерством, бандитизмом и прочими пороками нашего общества. И именно оппозиция кровно заинтересована в восстановлении единства страны, возвращении миллионов граждан, восстановлении экономики уничтоженного войною региона, воссоздании балансов внутри страны. Проблема оппозиции в том, что она сегодня разрознена и выступает несколькими группами, которые борются скорее между собой, чем с властью. Такое состояние дел в оппозиции играет на руку власти.

Уверен, что оппозиция объединится – если не на президентских выборах, то точно к парламентским выборам 2019 года (и президентские выборы станут стимулом и прелюдией к объединению).

Как одну из площадок для объединительного процесса мы рассматриваем общественное движение "Партия мира" – уже само название говорит о том, что именно может стать первоосновой объединительного процесса. И именно объединение оппозиции мы считаем главной задачей нового политического сезона.

Да, власть не способна дать Украине мир и стабильность. Да, власть полностью зависима от внешних факторов. Да, власть делает ошибки – одну за другой, демонстрируя алогичность, глупость, недальновидность. Но задача оппозиции – не уподобиться власти хотя бы в этом. Власть будет пытаться задавать тон, формировать повестку дня, вбрасывать второстепенные темы, создавая вокруг них шумовые эффекты. Задача оппозиции – не вестись на технологические уловки и создавать свой информационный фарватер. Только так можно переломать внутреннюю повестку дня. Только так можно создать условия для смены власти и для достижения мира.

Мира, который будет определяться не желаниями Москвы или Вашингтона, а внутренними потребностями Украины и ее граждан.