Валентин Наливайченко предлагает разместить в Украине военный контингент США
Лидер Движения "Справедливость" выступает с инициативой размещения ротационного контингента американских военных
По словам Наливайченко, размещение военных США в Украине должно на практике ускорить интеграцию Украины в евро-атлантическое пространство безопасности, привлечь мощные иностранные инвестиции в национальную инфраструктуру и ОПК, обновить отечественные технологии, но главное – выйти на новый уровень стратегического сотрудничества между Украиной, США и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба политика.
По мнению политика, иностранные партнеры Украины должны быть заинтересованы в размещении американского военного контингента на территории Украины для прикрытия американской военной базы, систем ПВО и ресурсно-логистических баз на территории Польши.
По словам Наливайченко, такой шаг является целесообразным, учитывая изменение баланса сил и угроз в связи с расторжением Договора о ракетах средней и малой дальности.
"Реализовать эту инициативу можно в три этапа. Сначала – создание отдельной украинской воинской части, которая будет элементом регионального присутствия США. Следующий шаг – размещение на территории Украины т.н. "ротационных сил", то есть контингента американских военных, состав которого меняется в зависимости от потребностей. Третий этап – принятие официального решения о создании стационарной военной базы", – заявил Наливайченко.
Ранее Валенти Наливайченко призвал Запад не оставлять Украину наедине с агрессором.
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