Верховный суд принял новое решение по Ефремову

Обвиняемого в госизмене политика теперь не будут судить на Донбассе, стала известна причина

Александр Ефремов. Фото: facebook.com/A.S.YEFREMOV.

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, который находится под арестом, теперь будут судить в Киеве. Верховный суд принял решение об изменении подсудности. Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого. По словам адвоката, просьба об изменении подсудности была связана с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, а это приводит к затягиванию процесса на годы.

Мельников отметил, что дело Ефремова теперь передадут в Киев, однако пока не известно, когда Апелляционный суд возьмется за него.

Адвокат считает, что участие экс-нардепа в судебных заседаниях в Киеве может происходить через видеосвязь из следственного изолятора в Луганской области.

Как сообщали новости "Сегодня", Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. В январе 2017-го ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении политика.

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Ранее бывший народный депутат и экс-губернатор Луганской области Александр Ефремов объяснил, как можно было избежать раскола Украины в 2014 году.

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