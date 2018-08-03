Верховный Суд Украины отклонил иск Януковича-младшего к НБУ

Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича к Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытка в размере 1,6 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение суд принял 20 июня 2018 года.

Соответственно, кассационная жалоба Януковича осталась без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского райсуда Киева от 14 ноября 2017 года – без изменений.

Как сообщалось, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Всеукраинского банка развития (ВБР) и в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – Януковичу – НБУ 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ от 27 ноября 2014 года.

Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Нацбанку с требованиями возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Ранее сообщалось, что из "Всеукраинского банка развития" – ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен. ВБР находится в состоянии ликвидации.

16 апреля 2018 года стало известно, что суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР". Следствие отмечало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.