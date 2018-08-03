Верховный Суд Украины отклонил иск Януковича-младшего к НБУ

Сегодня, 20:47

Соответствующее решение суд принял 20 июня 2018 года

Александр Янукович. Фото из открытых источников
Александр Янукович. Фото из открытых источников

Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций относительно безосновательности исковых требований Александра Януковича к Национальному банку Украины (НБУ) о возмещении убытка в размере 1,6 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение суд принял 20 июня 2018 года.

Соответственно, кассационная жалоба Януковича осталась без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 6 марта 2018 года и решение Печерского райсуда Киева от 14 ноября 2017 года – без изменений.

Как сообщалось, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Всеукраинского банка развития (ВБР) и в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – Януковичу – НБУ 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

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В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ от 27 ноября 2014 года.

Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Нацбанку с требованиями возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Ранее сообщалось, что из "Всеукраинского банка развития" – ВБР, который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен. ВБР находится в состоянии ликвидации.

16 апреля 2018 года стало известно, что суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР". Следствие отмечало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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