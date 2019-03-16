Вилкул: После перезагрузки власти политические узники должны выйти на свободу

Политик заявил, что Александр Ефремов сидит уже 2,5 года без каких бы то ни было обвинений

Вилкул: После перезагрузки власти политические узники должны выйти на свободу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5a/566/5c8d5a566f512.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5a/566/5c8d5a566f512.jpg 2019-03-16T21:21:00+02:00 Политика Политик заявил, что Александр Ефремов сидит уже 2,5 года без каких бы то ни было обвинений

Несмотря на поданное в Старобельский суд официальное заявление Александра Вилкула и ряда нардепов о готовности взять Александра Ефремова на поруки, судьи продлили Ефремову содержание под стражей еще на 60 дней – до 13 мая.

Также перенесено и дальнейшее рассмотрение дела Ефремова – на 18 марта этого года.

Народный депутат Дмитрий Колесников заявил в зале суда: "Я приехал как народный депутат для того, чтобы взять Александра Сергеевича на поруки. И я привез с собой 29 заявлений от народных депутатов. Вот такая поддержка, вот такое возмущение у народных депутатов действиями власти. Однако власть продолжает удерживать Ефремова незаконно".

По словам лидера оппозиции Александра Вилкула, который прокомментировал решение суда, после того, как произойдет перезагрузка власти, политические узники должны выйти на свободу. Политик заявил, что убийства Шеремета и Бузины практически не расследуются, однако в стране есть политические заключенные.

"Александр Сергеевич Ефремов сидит уже 2,5 года без каких бы то ни было обвинений. Это политическая месть за то, что он был главой фракции, и это попытка запугать всех, кто имеет в себе смелость бороться с этой властью. Мы один раз вносили уже залог за Ефремова, деньги не отдали, его тоже не выпустили, теперь уже второй раз не выпускают на поруки нам как народным депутатам", - заявил Вилкул.

Суд над Ефремовым продолжается уже два с половиной года, и все это время он находится в СИЗО. Все обвинения Александр Ефремов называет безосновательными, а свое содержание под стражей незаконным.

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