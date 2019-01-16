Вилкул: Прекращение войны – главное условие для возрождения экономики
Чтобы начать восстановление Донбасса, необходимо остановить войну, считает политик
Прекращение войны – главное условие для возрождения экономики, преодоления кризиса в промышленности и нормальной жизни граждан, убежден народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
Сегодня политик пообщался с жителями прифронтовой Авдеевки и посетил тамошний Коксохимический завод. Предприятие за годы военного конфликта останавливало работу 15 раз. Во время боевых действий погибли 12 сотрудников и еще 50 получили ранения.
Нардеп говорит, мир нужен всей стране, но в первую очередь его хотят те, кто живет рядом с войной.
"Здесь, за забором, проходит линия фронта. Завод работает, но люди хотят мира. Они устали от войны. Люди отлично понимают, что только наш мирный план является реалистичным и способен быстро закончить войну. А для восстановления Донбасса мы создадим инвестиционные условия. Чтоб сюда пришли деньги. И будет создан международный клуб доноров. Уже крупнейшие доноры готовы финансировать серьезные проекты. Но не могут выделить деньги, потому что мира нет. Восстановление мира, восстановление экономики это то, что необходимо и Авдеевке и всей нашей стране", – сказал Александр Вилкул.
Ранее Александр Вилкул заявил, что трудовая миграция – обескровливает украинскую экономику. Говорит – сейчас по разным подсчетам за рубежом работает до 10 млн украинцев. По его словам, государство должно больше заботиться об экономически активном населении: создавать рабочие места, обеспечивать квалифицированные кадры и людей трудовых специальностей достойной зарплатой. Это позволит вернуть часть работников домой и ускорить рост ВВП с нынешних 3 до 10% в год.
Кроме того, народный депутат Александр Вилкул призвал власти покупать украинский уголь, поддерживать отечественные шахты и платить достойную зарплату горнякам. Кроме того, говорит политик, будет добиваться, чтобы все шахтеры на государственных предприятиях получили задолженность.
Также политик отметил, что судостроение в Украине под угрозой, но его можно спасти.
Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул: Прекращение войны – главное условие для возрождения экономики". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вилкулу пытаются помешать принять участие в выборах – эксперты
Изгнанные из Оппоблока политики засыпают Минюст судебным спамом