Вилкул: Развитие высокотехнологичных отраслей – залог роста экономики

По словам Вилкула, невозможно развивать экономику только за счет сельского хозяйства и экспорта сырья

Вилкул: Развитие высокотехнологичных отраслей – залог роста экономики 2019-01-19T08:17:00+02:00 Политика По словам Вилкула, невозможно развивать экономику только за счет сельского хозяйства и экспорта сырья

Развитие высокотехнологичных отраслей и поддержка отечественного производителя – залог роста экономики. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

Он посетил Новокраматорский машиностроительный завод, одно из крупнейших в Украине и всей Европе предприятие тяжелого машиностроения. По словам Вилкула, невозможно развивать экономику только за счет сельского хозяйства и экспорта сырья. Необходимо продавать товары с высокой добавочной стоимостью. Говорит, команда "Оппозиционного блока" разработала пакет законопроектов, которые будут способствовать восстановлению украинской промышленности.

"Потеря внешних рынков продажи украинской продукции – это преступление нынешней власти. С 2014 года страна потеряла 30% экспорта – это 23 млрд. долларов. Из-за этого миллионы украинцев потеряли работу внутри страны. Мы предложили реальные механизмы поддержки украинских производителей, как это делают ведущие страны. Но власть заблокировала все эти инициативы. Нас специально ведут по пути 15-миллионной аграрной страны с нищими людьми и проданной землей", – говорит Александр Вилкул.

Ранее Александр Вилкул заявил, что трудовая миграция – обескровливает украинскую экономику. Говорит – сейчас по разным подсчетам за рубежом работает до 10 млн украинцев. По его словам, государство должно больше заботиться об экономически активном населении: создавать рабочие места, обеспечивать квалифицированные кадры и людей трудовых специальностей достойной зарплатой. Это позволит вернуть часть работников домой и ускорить рост ВВП с нынешних 3 до 10% в год.

Кроме того, народный депутат Александр Вилкул призвал власти покупать украинский уголь, поддерживать отечественные шахты и платить достойную зарплату горнякам. Кроме того, говорит политик, будет добиваться, чтобы все шахтеры на государственных предприятиях получили задолженность.

Также политик отметил, что судостроение в Украине под угрозой, но его можно спасти.

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