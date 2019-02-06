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"Водичка залетела на корт": Янукович рассказал подробности, как получил травму

Сегодня, 14:41

Беглый экс-гарант ранее не смог выступить в суде с последним словом из-за проблем со здоровьем

Фото: Сегодня
"Водичка залетела на корт": Янукович рассказал подробности, как получил травму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ad5/bd1/5c5ad5bd1f617.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ad5/bd1/5c5ad5bd1f617.jpg Политика Беглый экс-гарант ранее не смог выступить в суде с последним словом из-за проблем со здоровьем

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве рассказал подробности получении им травмы во время игры в теннис осенью прошлого года.

По его словам, после операции он получил надежду, что сможет еще играть в теннис.

"Если все будет хорошо – может быть, месячишка, может, полтора – и я буду на корте. А случилось все очень просто: утром, когда пришел на корт, не было там еще посетителей, мы были первыми … пораньше пришел, отстучал, поиграл, подвигался, попрыгал, попотел и все. А вот ранним утром был проливной дождь, было открыто окно (в крытом корте), водичка залетела на корт и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал", – сказал Янукович.

Он уточнил, что сейчас уже все нормально со здоровьем после травмы.

Напомним, еще в ноябре стало известно, что Янукович якобы попал в больницу и даже не мог передвигаться. Как рассказал его адвокат Александр Горошинский, беглый экс-президент был госпитализирован. Причиной травмирования стала игра в теннис.

В то же время адвокат говорил, что экс-гаранта собирались отправить на лечение в Израиль. "К сожалению, встретиться с Виктором Федоровичем лично не удалось. Получилось лишь увидеться с приглашенным врачом из Израиля – известным хирургом Эялем Аттиасом. Г-на Аттиаса пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечение Виктора Федоровича".

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. Также стало известно, какой срок присудили беглецу.

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Тег Россия, Янукович, пресс-конференция, травма, теннис

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