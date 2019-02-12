Волкер: Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения

Американский дипломат также показал фрагмент документа, подписанного представителями России, Украины и ОБСЕ

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.

Волкер: Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2df/72e/5c62df72e89b7.jpg 2019-02-12T17:01:00+02:00 Политика Американский дипломат также показал фрагмент документа, подписанного представителями России, Украины и ОБСЕ

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия ежедневно нарушает Минские соглаше6ния уже на протяжении четырех лет. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что пора бы уже начать двигаться на пути к миру.

"Четыре года назад Россия подписала комплекс мер, в которых первый пункт касался режима прекращения огня с 14 февраля. Примерно через неделю Россия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево. С тех пор, за прошедшие четыре года, Россия нарушала Минские соглашения ежедневно. Настало время для мира в Украине", – написал Волкер.

Американский дипломат также показал фрагмент документа, подписанный представителями России, Украины и ОБСЕ.

Сегодня исполняется четыре года Минским договоренностям. В Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. И хоть за эти четыре года ни один пункт "Минска" так и не был выполнен, стороны продолжают за них держаться, называя безальтернативными.

Недавно Курт Волкер, комментируя предложенный мирный план по Донбассу спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, заявил, что замены Минских соглашений не будет.

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