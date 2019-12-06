Впервые за столом переговоров: когда Зеленский встретится с Путиным в Париже

Президенты Украины и России провели три телефонных разговора, но еще не встречались

/ Фото: Сегодня

"Нормандская четверка" собирается в Париже 9 декабря. Лидеры Франции, Германии, Украины и России обсудят урегулирования конфликта на Донбассе. Там же за "нормандским" столом впервые окажутся президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин. Однако не исключена и встреча с глаз на глаз.

Встреча с участием Эммануэля Макрона (президент Франции), Ангелы Меркель (канцлер Германии), Владимира Зеленского (президент Украины) и Владимира путина (президент РФ) будет проходить в Елисейском дворце.

Начало четырехсторонних переговоров запланировано на 17:00 по киевскому времени. В то же время в немецком правительстве уже сообщили, что на 15:00 планируется "двухсторонка" Меркель с Путиным, а в 15:00 она переговорит с Зеленским.

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В 19:00 состоится общая пресс-конференция, где лидеры государства подобьют итоги переговоров.

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Отметим, что до "нормандского саммита" президенты России и Украины еще не встречались лично, а было только три телефонных разговора, которые касались обмена пленными и возвращения украинских кораблей.

Относительно личной встречи Путина и Зеленского на полях "нормандского саммита" в Киеве осторожно комментируют, и даже заявляли, что не планируется такой вариант. Москва долгое время тоже отрицала это, но в конечном итоге спикер Кремля Дмитрий Песков заявил: "(Планируем) осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским".

Видео: Reuters

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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