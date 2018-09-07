Все хотели боксерский поединок: Трамп высказался о встрече с Путиным

Сегодня, 11:09

Американский и российский лидеры среди прочего на переговорах поднимали вопросы Украины

Трамп и Путин в Хельсинки. Фото: AFP
Трамп и Путин в Хельсинки. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в восторге от последней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла 16 июля в Хельсинки (Финляндия). Об этом он сказал во время своего выступления в штате Мичиган, пишет CNN.

По его словам, у него с Путиным получилась отличная встреча.

"Они хотели, чтобы у нас был боксерский поединок. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии, мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких отличных вещах. Они вернулись и сказали, что это было ужасно. Я сказал: "Что было ужасно? У нас была отличная встреча", – заявил Трамп.

Напомним, последняя встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась Хельсинки 16 июля. Переговоры лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.

Американский президент отметил журналистам, что никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем он. "Не было президента более жесткого по отношению к России, чем я. Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо, безусловно, намного лучше, чем СМИ. Он понимает это, и он недоволен этим, и он не должен быть доволен этим".

Кроме того, Трамп возложил на Путина "личную ответственность" за вмешательство в выборы в США. Также он подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России.

В свою очередь во время обсуждения украинского кризиса Путин заявил Трампу, что вопрос Крыма закрыт.
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