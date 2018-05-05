Вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима: что это значит

Теперь под категорию жертв подпадают и родственники людей, которые были репрессированы в период 1917-1991 годов

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу закон, который был принят Верховной Радой в марте, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Данный закон восполняет правовые пробелы в законодательстве и улучшает ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлено терминологию закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", вводится категория пострадавших от репрессий – родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

Нормирована обновленная процедура реабилитации, которая максимально будет учитывать все обстоятельства совершения репрессий против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предполагает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.

Отметим, что президент Украины 2 мая подписал соответствующий документ.

Напомним, еще в 2015 году Рада запретила пропаганду коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Причем, наказание за пропаганду предусмотрено крайне жесткое: за публичное использование коммунистической и нацистской символики, исполнение гимна СССР предлагается отправлять в тюрьму на 5 лет (представителей власти – и на все 10), политическим партиям грозит запрет, а СМИ – лишение лицензии.

В свою очередь Президент Петр Порошенко, вспоминая жертв политических репрессий, назвал НКВД родственной структурой гестапо.