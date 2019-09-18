На данной должности чиновник проработал пять с половиной лет

Владимир Вятрович / Фото: Facebook

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович уволен с занимаемой должности решением Кабинета министров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он был назначен директором Института национальной памяти в 2014 году. Он отметил, что за 5,5 лет ему удалось достичь большинства амбициозных целей:

Украина свободна от тоталитарной символики;

архивы КГБ открыты;

справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;

реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;

проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

"Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории – это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы", – написал он в Facebook.

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Видео: Facebook

В тренде Вятрович уволен с поста главы Института нацпамяти (дополнено)

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Вятрович развенчал советский миф о "Великой Отечественной войне". Он напомнил, что в Украине существует 8 мая – день, когда украинцы вспоминают ветеранов Второй мировой войны и кто стал ее жертвами; 1 сентября – день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. А вот советскую дату 22 июня он резко раскритиковал.

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