Выборы дают Путину возможность изменить свое место в истории – Порошенко

Президент Украины надеется, что после выборов Россия сможет изменить ситуацию в Украине к лучшему

Президент Украины Петр Порошенко надеется на изменения в продвижении Минского процесса после президентских выборов в России. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Westdeutsche Zeitung, передает "Укринформ".

"Президентские выборы дают Путину новую возможность изменить свое место в истории. У него нет другого пути", – заявил глава государства.

Самым важным, по мнению украинского президента является согласие России в Совете Безопасности ООН на создание миротворческой миссии на Донбассе.

"Конечно, это должна быть надежная миссия, которая обезоруживает бойцов, это больше, чем эскорт-сервис, это ключ к реализации Минских соглашений", – подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что Путин зашел в тупик, и не может заявить о том, что может улучшить условия жизни в России, не прекратив войну в Украине.

Комментируя санкции против РФ, глава государства заявил, что был бы рад, если бы они были отменены, но только тогда, "когда исчезнет последний российский солдат с территории Донбасса и Крыма".

"Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России", – сказал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ранее даже сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

В свою очередь Петр Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по российским выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.

Ранее президент объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.



