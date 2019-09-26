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Выдержал ли Зеленский знаменитое рукопожатие Трампа: видео, фото

26 сентября, 16:12

Американский президент известен своей «мертвой хваткой» во время приветствий

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября в Нью-Йорке встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Традиционно перед камерами главы государства поприветствовали друг друга перед общением.

Американский президент славится своим крепким рукопожатием, которое испытали на себе многие мировые лидеры. Президент Украины тоже прошел через это "испытание" и не ударил в грязь лицом.

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Глава государства после этого в хорошем расположении духа начали переговоры. Речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира. Читайте подробней о встрече Зеленского с Трампом.

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А тем временем напомним, как у других глав государств проходило рукопожатие с президентом США. Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко с визитом был в США. Он поделился впечатлениями о знаменитом рукопожатии Трампа.

А в 2018 году был зафиксирован любопытный момент во время рукопожатия Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Во время приветствия на видео было заметно, что Путин держался второй рукой за стул.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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Источник: Сегодня

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