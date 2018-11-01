Яценюк о помощи Меркель Украине: Исключительный вклад

Сегодня, 18:20

Курс общих ценностей будет продолжаться, говорит украинский политик

Фото: Facebook Арсения Яценюка
Фото: Facebook Арсения Яценюка

В очередной раз посетившая с официальным визитом Киев, глава правительства ФРГ Ангела Меркель делает все, чтобы Украина ощущала поддержку Запада и могла держать курс на общие с Европой ценности.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины. Благодарю Вас, госпожа Федеральная канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс общих ценностей будет продолжаться дальше", – выразил свое пожелание украинский политик.

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Напомним, ранее Яценюк после встречи с Меркель заявил, что Германия поддерживает политику санкций, пока Россия не уберется из Украины. По словам Яценюка, канцлер Германии и немецкое правительство стоят "на форпосте защиты Украины.

Также ранее сообщалось, что Яценюк с Меркель обсуждали варианты поддержки Украины
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"Сегодня"

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