Яценюк о помощи Меркель Украине: Исключительный вклад

В очередной раз посетившая с официальным визитом Киев, глава правительства ФРГ Ангела Меркель делает все, чтобы Украина ощущала поддержку Запада и могла держать курс на общие с Европой ценности.

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Ангела Меркель принадлежит к числу тех выдающихся международных лидеров, которые делают исключительный вклад в дело поддержки Украины. Благодарю Вас, госпожа Федеральная канцлер, за помощь нашему народу. Верю, что курс общих ценностей будет продолжаться дальше", – выразил свое пожелание украинский политик.

Напомним, ранее Яценюк после встречи с Меркель заявил, что Германия поддерживает политику санкций, пока Россия не уберется из Украины. По словам Яценюка, канцлер Германии и немецкое правительство стоят "на форпосте защиты Украины.

Также ранее сообщалось, что Яценюк с Меркель обсуждали варианты поддержки Украины.