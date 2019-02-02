Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина

Лидер "Народного фронта" обратился к странам G7 усилить санкции против России

Фото: nfront.org.ua.

Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b1/91c/5c55b191c47eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b1/91c/5c55b191c47eb.jpg 2019-02-02T17:06:00+02:00 Политика Лидер "Народного фронта" обратился к странам G7 усилить санкции против России

Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина". Такое заявление лидер партии "Народный фронт" сделал во время заключительной части съезда партии 2 февраля, сообщает пресс-служба политической силы.

Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам Европейского Союза, к странам "Большой семерки" с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, удерживаемых московским режимом".

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин Президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников – он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, на партийном съезде Яценюк заявил, что "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства. По его словам, перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...