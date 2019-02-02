Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина
Лидер "Народного фронта" обратился к странам G7 усилить санкции против России
Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина". Такое заявление лидер партии "Народный фронт" сделал во время заключительной части съезда партии 2 февраля, сообщает пресс-служба политической силы.
Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам Европейского Союза, к странам "Большой семерки" с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, удерживаемых московским режимом".
"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин Президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников – он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", – сказал Арсений Яценюк.
Напомним, на партийном съезде Яценюк заявил, что "Народный фронт" идет к победе на парламентских выборах и формированию нового правительства. По его словам, перед новым Кабмином будут стоять не менее масштабные задачи, нежели перед нынешним.
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