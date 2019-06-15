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Яценюк: У меня никогда не было офшорной компании

15 июня, 21:49

Яценюк рассказал, почему его не было в "панамских списках"

Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта
Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта.

Экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал, что заполнял декларации о доходах с 2001 года.

"Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы, и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?" – объяснил он.

Экс-премьер подчеркнул, что в современном мире даже 10 тысяч долларов никуда невозможно перевести тайно.

"Нет ничего в этом мире тайного, что потом не станет явным. А за таким, как я, все разведки всего мира следили. У меня никогда не было офшорной компании. Именно потому меня никогда не было ни в каких Panama papers", – сказал Яценюк.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что еще во времена президентства Януковича, будучи народным депутатом, при внесении изменений в законодательство о борьбе с коррупцией выступал за то, чтобы государственные чиновники декларировали все активы, в том числе драгоценности и наличные средства.

После развернутой дискредитационной кампании, подчеркнул Яценюк, относительно него осталось "очень много мифов и вранья".

"Где-то появилось, что Яценюк отметил "украденный миллиард". Потом человек, который написал это сообщение, извинился. Только извинений уже никто не прочитал. Его дезинформировали, и вся страна это обсуждает. Это и "24 виллы на Майами". И еще десятки паспортов. А еще о том, что я не живу в Украине. И вся семья моя живет то ли на острове какому-то, то ли в Соединенных Штатах Америки. Я не мог поверить, что люди это "купят", – добавил он.

По словам Яценюка, всю жизнь он "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем. Врочем, именно это ему "приклеили на лоб".

"Никаких доказательств, все чистое вранье", – сказал лидер "Народного фронта".

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Тег яценюк, Арсений Яценюк, офшор

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