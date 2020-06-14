Яценюк заявил, что не получал повестку в суд по делу о госизмене Януковича, но готов свидетельствовать

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет, что не получал повестки о вызове в суд в качестве свидетеля на завтрашнее заседание по делу о государственной измене бывшего президента Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"В СМИ со ссылкой на адвоката Януковича появилась информация, что завтра в Апелляционном суде Киева планируется допросить в качестве свидетеля Арсения Яценюка по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича", - написала она на своей страничке в Facebook.

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Она напомнила, что Арсений Яценюк дал все актуальные показания в суде первого приговора и готов представить показания в Апелляционном суде.

"Никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на завтрашнее заседание Арсений Яценюк не получил. Однако как свидетель в этом деле публично обращается к уважаемому суду с просьбой сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с участием Арсениия Яценюка. Правду и право никто не уничтожит. Он защитит их", – подчеркнула она.

Напомним, в прошлом году украинский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Тогда судья предлагал обвиняемому выступить с последним словом, однако Янукович так и не сделал этого, якобы из-за госпитализации после травмы, полученной во время игры в теннис.

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Всего в деле беглого экс-президента Виктора Януковича насчитывается около 100 томов, прошло 90 судебных заседаний.

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Однако готов дать показания в качестве свидетеля по этому делу и публично обращается в суд сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с его участием.



"В СМИ со ссылкой на адвоката Януковича появилась информация, что завтра в Апелляционном суде Киева планируется допрос в качестве свидетеля Арсения Яценюка по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. Арсений Яценюк давал все соответствующие показания в суде первой инстанции и готов безотлагательно дать показания в Апелляционном суде. Суд первой инстанции вынес приговор и признал Януковича В.Ф. виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы ", – сообщила пресс-секретарь.



"Никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на завтрашнее заседание Арсений Яценюк не получал. Однако в качестве свидетеля по этому делу публично обращается к уважаемому суду с просьбой сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с участием Арсения Яценюка ", – отметила она.



"Правду и право никто не уничтожит. Он будет их защищать ", – написала Ольга Лаппо.

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