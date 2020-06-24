Януковичу сообщили о подозрении в госизмене

Беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а также двоим бывшим министрам обороны объявили о подозрении в государственной измене в пользу России.
Об этом заявили на официальной странице Государственного бюро расследований.
"Сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу В.Ф., двум бывшим министрам обороны Украины – Саламатину Д. А. и Лебедеву П. В. Они подозреваются в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ходе следствия было установлено: Янукович вместе с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 год совершили "действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".
В ГБР добавили, что подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, а также изменения их мест дислокации.
Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии силовикам в разгоне Евромайдана. В 2017 году в квартире экс-министра нашли секретные военные документы.
В 2018 году на суде по делу о госизмене Виктора Януковича бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана рассказывал, что против Евромайдана хотели бросить войска, а убеждали его сделать это Павел Лебедев и тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.
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