Языковой закон: Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН

Письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета Безопасности

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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности (СБ) ООН письмо-разъяснение относительно украинского закона о языке.

"Владимир Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестке дня Совбеза ООН", — говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

В сообщении также отмечается, что письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совета Безопасности.

Верховная Рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Напомним, что ранее США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного". За проведение такого заседания выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.

Париж призвал голосовать против проведения заседания. "Сейчас не время рассматривать эту резолюцию. Это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон", — пояснил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Постпред Германии Кристоф Хойсген поддержал заявление французского коллеги. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи "попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине".

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Ранее в парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон о функционировании украинского языка в качестве государственного, который 15 мая подписал президент Петр Порошенко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован. Он вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже.

Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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