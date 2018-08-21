За 2018 год Порошенко заработал более 54 млн грн – данные реестра

На днях президент отчитался о получении почти 15 млн доходов в виде дивидендов

20 августа президент Украины Петр Порошенко обновил свою декларацию, задекларировав еще более 14,7 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", передают "Українські Новини".

Как сообщается, соответствующие изменения были внесены в информацию Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно сообщению, 20 августа Порошенко задекларировал доход в сумме 14 млн 742 тыс. 625 гривен – дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал".

Отметим, ранее, 27 июля, глава государства задекларировал 30 млн гривен дивидендов от этого акционерного общества. Это акционерное общество было создано в 2005 году и его конечным бенефициаром является Порошенко.

Ранее в 2018 году президент задекларировал существенные изменения в имущественном состоянии на сумму 9,3 млн гривен: 8,3 млн составили проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 0,8 млн гривен – доход от продажи недвижимости.

Таким образом, суммарно задекларированный Порошенко доход за 2018 год по состоянию на 21 августа превышает 54 млн гривен.

Напомним, президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. "Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам", – сказано в сообщении.

В частности, 336 тысяч гривен составила его заработная плата, которую он перечислил на благотворительные цели, а 15,8 млн гривен – проценты по депозитам. Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. При этом, президент израсходовал 200 млн гривен на благотворительность в 2017 году.

Отметим, за 2016 год в декларации Порошенко было указано более 12 миллионов гривен доходов, а также квартиры, земельные участки и автомобили. Также из деклараций президента известно, что в 2015 году на счетах Порошенко было более 26 миллионов долларов.