"Зачет для президента будет сдан тогда, когда он сохранит государство" – Арсений Яценюк

Преодоление вызовов, перед которыми сейчас стоит Украина, является важным тестом для президента и его команды, считает премьер-министр Украины (2014-2016 гг.), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, ставший гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Для президента зачет сдан тогда, когда он смог защитить государство. Когда он не допустил падение страны в целом. Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит – и для него", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о годе президентства Владимира Зеленского, Арсений Яценюк отметил:

"Думаю, что можно будет оценить президента Владимира Зеленского по результатам того, как ему удастся преодолеть этот кризис, который сейчас есть. Для него это, я думаю, один из важнейших тестов его президентства. Это вообще один из ключевых вызовов не просто его президентства, а его жизни.

Сейчас важно, чтобы он достойно встретил этот вызов, его команда его достойно встретила, дала достойный ответ. И – в зависимости от того, как он прореагирует на ситуацию, как он выйдет из этой ситуации, тогда уже можно будет оценивать и сказать: да, зачет сдан или нет, зачет не сдан. Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит – и для него", – заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

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Политик подчеркнул, что президенту сейчас важно защитить государство, не допустить проявлений кризиса в стране.

"У него, конечно, что будут проблемы, объективно, – и с безработицей, и с курсом гривны, и с экономикой. Детали будут. Но я сейчас – не о деталях. Я сейчас о большой картине ответственности главы государства за судьбу Украины и украинцев. Украинское государство, которое стоит на ногах, украинское государство, которое сохранено – это значит, что зачет сдан. Мы обязаны все, как нация, выйти из этой ситуации. Сохранить страну, сохранить Украину и украинцев. Это миссия каждого", – сказал Арсений Яценюк.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в ходе программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" Арсений Яценюк высказался о том, целесообразно ли на данном этапе вводить в Украине чрезвычайное положение в целях борьбы с коронавирусом, поделился мнением о сотрудничестве Украины с МВФ, а также рассказал о своем отношении к проводимой в Украине земельной реформе.

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