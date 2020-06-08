Зеленский хочет законодательно закрепить институт первой леди

Президент Владимир Зеленский задумался о законодательном закреплении института первой леди, чтобы определить, чем она должна заниматься, какие у нее обязанности. А натолкнуло его на эту мысль то, что его супруга часто сталкивается с необоснованной критикой.

Об этом он рассказал "Украинской правде".

В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

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"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди – ред.) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечили больных коронавирусом, а просто в жизни заболели на него. Писала письма, но не хотела на этом пиариться. Антипиар ей сделал человек, который ответил: "Что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки – ред.)?". К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали свои жизнью", – рассказал Зеленский и объяснил, что в любом случае первая леди не имеет никакого отношения к надбавкам врачам.

После этого президент понял, что проблема в отсутствии законодательства, которое регулирует институт первой леди.

"Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере, в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьезно говорю. Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди, не будут у нее спрашивать (чем она занимается – ред.). Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", – сказал глава государства.

Ранее мы писали, как Елена Зеленская записала проникновенное видеообращение, в котором поблагодарила медиков за их самоотверженную и опасную работу. Первая леди Украины поговорила с фельдшером Настей из Житомира.

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Смотрите видео, как Зеленский стрелял из лука в Каменец-Подольском:

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