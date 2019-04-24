Зеленский ни при чем: Янукович хочет вернуться в Украину

На территории Российской Федерации бывший гарант пребывает временно и вынужденно, пояснил Сердюк

Фото: Сегодня

Признанный виновным в госизмене экс-президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину и его защита над этим работает. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что это не связано с избранием нового президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал "Известиям".

Он напомнил, что на днях экс-гарант отправил Зеленскому поздравления с победой на выборах, однако не связывает с этим свое желанием вернуться.

"Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер", – сказал Сердюк.

Напомним, что и сам экс-президент, и его защита неоднократно заявляли ранее о намерении Януковича вернуться в Украину. Последний раз об этом говорил Сердюк после того, как суд приговорил его клиента к 13 годам лишения свободы за госизмену. "Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину". В то же время сам Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину.

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