Зеленский по телефону поговорил с президентом Европейского Совета: о чем шел разговор

Глава государства поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Он поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского Совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Зеленский сообщил Мишелю о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и основные итоги саммита в нормандской формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

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Глава государства выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины: "Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украина".

Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Президент Европейского Совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

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Лидеры Украины и Европейского Союза обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина – ЕС.

Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину в удобное время.

Ранее Мишель заверил Зеленского, что ЕС "продолжит поддерживать украинский путь реформ, суверенитет, независимость и территориальную целостность".

Также ранее сообщалось, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12–13 декабря примут политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января.

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